30 شركة محلية تشارك فى معرض الذهب“نبيو” فى نسخته الثالثة
التاريخ
9/9/2023 2:16:14 PM
(MENAFN- Al-BoNews) سليمان: شركات أجنبية تطالب المشاركة بالمعرض كعارضين ومشترين
قال أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين إن عدد الشركات التى تقدمت بطلبات للمشارك فى المعرض الدولى للذهب والمجوهرات“نبيو” فى نسخته الثالثة بلغ حتى الآن 30 شركة محلية بجانب عدد كبير من الشركات الأجنبية من دول متعددة.
أضاف سليمان لـ“البورصة” أن التقديم للمشاركة فى المعرض مستمر لمدة شهر ومن المتوقع تضاعف عدد الشركات المشاركة، وقد تم بالفعل زيادة مساحة المعرض من 5 آلاف متر مربع إلى 7.5 ألف متر مربع لإتاحة الفرصة أمام اكبر عدد من الشركات المشاركة فى المعرض، مشيرًا إلى أن هناك طلبا من دول مختلفة للمشاركة فى المعرض سواء كانوا عارضين أو مشترين مثل تركيا ولبنان والإمارات وإيطاليا والهند.
وكان على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد عقد اجتماعا موسعا مع الشعبة العامة للذهب للتحضير للنسخة الثالثة من المعرض الدولى للمجوهرات“نبيو” الذى ستعقد فعاليته فى الفترة من 26 وحتى 28 من نوفمبر المقبل بمركز المنارة للمعارض.
أشار سليمان إلى أن هناك العديد من الأنشطة ستكون مصاحبة للمعرض خلال العام الحالى أبرزها دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال المعرض بجانب اختيار أفضل تصميم من جانب المصممين المحلين لدعم صناعة المشغولات الذهبية.
وأكد المصيلحى فى تصريحات سابقة أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.
وأضاف أن الدورة المقبلة من المعرض“نبيو” ستتم تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية وسيتم عقد مؤتمر صحفى موسع لإطلاق المعرض وعرض كامل التفاصيل التنظيمية قبل انطلاق فعالياته.
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