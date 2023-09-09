30 شركة محلية تشارك فى معرض الذهب“نبيو” فى نسخته الثالثة

قال أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين إن عدد الشركات التى تقدمت بطلبات للمشارك فى المعرض الدولى للذهب والمجوهرات“نبيو” فى نسخته الثالثة بلغ حتى الآن 30 شركة محلية بجانب عدد كبير من الشركات الأجنبية من دول متعددة.

أضاف سليمان لـ“البورصة” أن التقديم للمشاركة فى المعرض مستمر لمدة شهر ومن المتوقع تضاعف عدد الشركات المشاركة، وقد تم بالفعل زيادة مساحة المعرض من 5 آلاف متر مربع إلى 7.5 ألف متر مربع لإتاحة الفرصة أمام اكبر عدد من الشركات المشاركة فى المعرض، مشيرًا إلى أن هناك طلبا من دول مختلفة للمشاركة فى المعرض سواء كانوا عارضين أو مشترين مثل تركيا ولبنان والإمارات وإيطاليا والهند.

وكان على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد عقد اجتماعا موسعا مع الشعبة العامة للذهب للتحضير للنسخة الثالثة من المعرض الدولى للمجوهرات“نبيو” الذى ستعقد فعاليته فى الفترة من 26 وحتى 28 من نوفمبر المقبل بمركز المنارة للمعارض.

أشار سليمان إلى أن هناك العديد من الأنشطة ستكون مصاحبة للمعرض خلال العام الحالى أبرزها دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال المعرض بجانب اختيار أفضل تصميم من جانب المصممين المحلين لدعم صناعة المشغولات الذهبية.

وأكد المصيلحى فى تصريحات سابقة أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

وأضاف أن الدورة المقبلة من المعرض“نبيو” ستتم تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية وسيتم عقد مؤتمر صحفى موسع لإطلاق المعرض وعرض كامل التفاصيل التنظيمية قبل انطلاق فعالياته.