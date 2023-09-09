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م ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب إلى 1037

9/9/2023 2:15:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الرباط /PNN / أعلنت وزارة الداخلية المغربية، مساء اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة، إلى 1037، إضافة إلى إصابة 1204 آخرين، من بينهم 721 في حالة حرجة.

وقالت الداخلية المغربية إن "عملية الإنقاذ متواصلة منذ ليلة أمس"، مشيرة إلى "تجنيد وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ"، فيما تشهد المرافق الصحية في مختلف المناطق المتضررة تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة.

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