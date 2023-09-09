م ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب إلى 1037

م ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب إلى 1037
التاريخ
9/9/2023 2:15:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
الرباط /PNN / أعلنت وزارة الداخلية المغربية، مساء اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة، إلى 1037، إضافة إلى إصابة 1204 آخرين، من بينهم 721 في حالة حرجة.
وقالت الداخلية المغربية إن "عملية الإنقاذ متواصلة منذ ليلة أمس"، مشيرة إلى "تجنيد وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ"، فيما تشهد المرافق الصحية في مختلف المناطق المتضررة تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة.
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