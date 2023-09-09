مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب شرق بيت لحم

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين وسط اطلاق الرصاص الحي، ورشقت منازلهم بالحجارة في منطقة خلايل اللوز.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هجوم المستوطنين أسفر عن إصابة مواطن، لم تعرف هويته بعد.

واندلعت مواجهات

بين الشبان وقوات الاحتلال التي وصلت إلى المكان لحماية المستوطنين.