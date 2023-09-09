مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب شرق بيت لحم
التاريخ
9/9/2023 2:15:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / هاجم مستوطنون، اليوم السبت، منازل المواطنين في منطقة خلايل اللوز، جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين وسط اطلاق الرصاص الحي، ورشقت منازلهم بالحجارة في منطقة خلايل اللوز.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هجوم المستوطنين أسفر عن إصابة مواطن، لم تعرف هويته بعد.
واندلعت مواجهات
بين الشبان وقوات الاحتلال التي وصلت إلى المكان لحماية المستوطنين.
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