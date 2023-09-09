لجأت مصانع الرخام والجرانيت إلى استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج مؤخرًا بسبب التراجع التدريجى لعدد المحاجر فى الأعوام الثلاثة الأخيرة.

قال حمدى حامد، مدير عام شركة ((فور اتش)) للرخام، إن الشركة توسعت فى استيراد أغلب خاماتها من دولة تركيا وإيطاليا خلال الفترة الأخيرة بسبب نقص المعروض من الخامات المحلية، رغم أنها كانت تستورد أنواع معينة فقك منذ أكثر من 15 عامًا.

أضاف حامد لـ”البورصة”، أن البنوك تشترط على مصانع الرخام والجرانيت عند استيراد خاماتها أن تكون مصدره وتمتلك حصيلة دولارية، لذلك بدأت تلجأ عدد كبير من مصانع القطاع إلى الشركات التى تمتلك حصيلة الدولارية لاستيراد الخامات.

أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج عرقل صناعة الرخام خلال الفترة الحالية أن حجر الجلى كان يباع بـ 24 جنيه قبل 3 شهور وصل سعره حاليًا إلى 43 جنيها والماكينة تستهلك 120 حجرا فى اليوم.









قال أشرف عبدالقادر مدير مصنع ((الفا ستون))، إن الخامات المتاحة محليًا أسعارها مرتفعة، لذلك تفضل الشركات استيراد الخامات من الأسواق الخارجية للحفاظ على دوران عجلة الإنتاج.

أشار إلى أن جميع مصانع الرخام كانت فى الظروف العادية تستورد الخامات النادرة إلا أن صعوبة الحصول على الخامات محليًا دفعها إلى التوسع فى عملية الاستيراد ووصلت حتى الآن إلى معدلات كبيرة.

قال ياسر رشيد، رئيس مجلس إدارة مصنع ((أوفر سيز للرخام))، إن 90% من مواد التصنيع ومواد المعالجة التى تستخدمها الشركة مستوردة، لذلك فإن التيسير على الصناع وتوفير المادة الخام محليًا من خلال السماح للمحاجر بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية يدعم حركة التصنيع.

أحمد العربى، رئيس مجلس إدارة شركة ((أى إم للرخام)) قال لـ“البورصة”، إن الشركة قلصت حجم التصنيع خلال الشهور الأخيرة بسبب نقص المعروض من المادة الخام من الرخام، بجانب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستخدمة فى بشر الرخام والتى وصل سعرها إلى 135 دولار عام 2023 مقابل 43 دولار العام الماضى.

قال إيهاب موسى، رئيس جمعية مستثمرى شق الثعبان، إن غياب المادة الخام محليًا أفقد المصانع العاملة فى القطاع عدد كبير من الأسواق التصديرية، لكن المصانع التى تمتلك حصيلة دولارية لجأت مؤخرًا إلى استيراد كميات كبيرة وتمكنت من زيادة صادراتها.

و ارتفعت صادرات الرخام والجرانيت بنحو 16% فى الفترة من يناير حتى مايو 2023، لتسجل 163 مليون دولار، مقابل 140 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2022.

وتصدرت ليبيا قائمة الدول الأكبر استيرادًا للرخام والجرانيت المصرى بقيمة 57.8 مليون دولار، تلتها السعودية بقيمة 10.3 مليون دولار، وتركيا بقيمة 8.1 مليون دولار، ولبنان بقيمة 7 ملايين دولار.





أضاف موسى لـ”البورصة”، أن إغلاق المحاجر أدى إلى نقص المعروض فى السوق، ليرتفع سعر المتر من 90 جنيها إلى 300 جنيه حاليًا من الأنواع المتوسطة.

تابع ((منطقة محاجر الشيخ فضل انخفضت أعداد المحاجر فيها إلى 25 محجرا حاليًا بدلاً من 475 قبل عامين)).

((توسع الدولة فى فرض الضرائب والإتاوات على العاملين مع تعديل قانون الثروة المعدنية، والذى ألزم مستثمرى المحاجر بدفع رسوم إيجارية للمحجر 100 متر مربع نحو مليون جنيه مقابل 120 ألف جنيه فى 2020، بحسب حديث ياسر راشد لـ“البورصة”.

قال راشد الذى يرأس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات إن ((أعداد المحاجر تقدر حاليًا بنحو 180 محجرا مقابل 3 آلاف قبل عامين)).

نوه إلى أن إغلاق المحاجر بدأ ينعكس فعليًا على صناعة الرخام والجرانيت، بسبب غياب المادة الخام التى توفرها المحاجر، لذلك ينبغى على الحكومة تخفيض الرسوم والاتاوات عن قطاع المحاجر لفتح الباب لدخول مستثمرين جدد إلى القطاع.





لفت إلى أن الشعبة تلقت شكاوى من 400 مصنع تعمل فى تصدير الرخام بمنطقة شق التعبان من غياب المادة الخام لبعض الأنواع ((المصانع تبحث عن طرق لاستيراد الخام التركى والاسبانى، على الرغم من امتلاك مصر أجود انواع الرخام والجرانيت فى العالم)).

تابع ((الشركات التى تدير المحاجر تهدد العاملين فى القطاع بتحويلهم للنيابة العسكرية فى حال ارتكاب أى مخالفة ويعد هذا أحد أبرز الأسباب التى تثير مخاوف العاملين فى صناعة المحاجر)).

قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن القوانين التى نظمت عمل المحاجر آخر 4 سنوات أدت إلى تقلص صناعة المحاجر، لأنها فرضت إيجارات عالية على المستثمرين بزيادة نحو 500%، بالإضافة إلى أن إجراءات التراخيص تستغرق وقت طويل.

لكن عبد الحميد يرى أن ((الطريق الأسرع لحل تلك المشكلات هو عودة عمل المحاجر للوضع الذى كانت عليه قبل عام 2018، خاصة وأن نقص مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة من الخارج يضاعف الأعباء على مصانع الرخام والجرانيت)).

قال أحمد خضرى، مالك محجر رخام بمنطقة الزعفران ((أغلقت محجرى قبل عام بسبب ارتفاع رسوم التراخيص إلى مليون و200 ألف جنيه سنويًا)).

أضاف لـ ((البورصة))، أن أصحاب المحاجر فى الوقت الحالى لجأوا إلى استيراد المنتج النهائى من الخارج باعتباره الحل السهل والأوفر بالنسبة لهم، بدلا من كثرة الإجراءات والتكاليف التى يتكبدوها فى حال الاعتماد على الخامات المحلية.





كتبت_ فرح رجب