شراكة بين ((قرضي)) و((سندة” للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
التاريخ
9/9/2023 2:03:14 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
وقعت شركة“قرضي”شراكة استراتيجية مع سندة لتمكين ودعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويهدف هذا التعاون إلى تزويد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالأدوات والموارد اللازمة للنجاح في ظل بيئة العمل التنافسية، بالإضافة إلى سد الفجوة المالية داخل قطاعات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر عن طريق مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المختلفة للقطاع.
وقال عبدالعزيز عبد النبي مؤسس شركة“قرضي”، إن التعاون الاستراتيجي مع“سندة” يهدف إلى توسيع نطاق التغطية لتشمل كافة قطاعات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتزويدهم بمنتجات مالية لإدارة كل من دورات التدفق النقدي وتغطية احتياجات رأس المال العامل.
وقال سهيل رشوان العضو المنتدب لشركة سندة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إن التعاون مع الشركاء يهدف لتوفير التمويل المناسب المبتكر لأصحاب المشروعات تماشيًا مع خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر وتشجيع ثقافة استخدام التمويل المتناهي الصغر وتحفيز الشباب على تبنّي فكرة العمل الحر، لذا تتواجد الشركة حالياً في العديد من المحافظات المصرية بخلاف القنوات الالكترونية والتكنولوجيا المالية للوصول لأكبر قاعدة من العملاء.
وأضاف رشوان أن شركة“سندة” بالتعاون مع شركة قرضي تسعى إلى توفير حلول شاملة لتلبية احتياجات أصحاب المشاريع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء في شتى المناطق بكافة المحافظات.
كتبت: إشراق صلاح الدين
MENAFN09092023000202011048ID1107037736
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