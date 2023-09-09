ويهدف هذا التعاون إلى تزويد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالأدوات والموارد اللازمة للنجاح في ظل بيئة العمل التنافسية، بالإضافة إلى سد الفجوة المالية داخل قطاعات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر عن طريق مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المختلفة للقطاع.

وقال عبدالعزيز عبد النبي مؤسس شركة“قرضي”، إن التعاون الاستراتيجي مع“سندة” يهدف إلى توسيع نطاق التغطية لتشمل كافة قطاعات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتزويدهم بمنتجات مالية لإدارة كل من دورات التدفق النقدي وتغطية احتياجات رأس المال العامل.

وقال سهيل رشوان العضو المنتدب لشركة سندة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إن التعاون مع الشركاء يهدف لتوفير التمويل المناسب المبتكر لأصحاب المشروعات تماشيًا مع خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر وتشجيع ثقافة استخدام التمويل المتناهي الصغر وتحفيز الشباب على تبنّي فكرة العمل الحر، لذا تتواجد الشركة حالياً في العديد من المحافظات المصرية بخلاف القنوات الالكترونية والتكنولوجيا المالية للوصول لأكبر قاعدة من العملاء.

وأضاف رشوان أن شركة“سندة” بالتعاون مع شركة قرضي تسعى إلى توفير حلول شاملة لتلبية احتياجات أصحاب المشاريع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء في شتى المناطق بكافة المحافظات.





كتبت: إشراق صلاح الدين