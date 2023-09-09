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محافظ جنوب سيناء يبحث إقامة فعاليات عالمية بمدينة شرم الشيخ لتنشيط السياحة

9/9/2023 2:02:14 PM
(MENAFN- Al-BoNews) بحث محافظ جنوب سيناء خالد فودة مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين بمدينه شرم الشيخ إقامة عدد من الفعاليات الكبرى بالمدينة خلال الموسم الشتوي القادم من خلال التعاون المثمر والبناء مع رجال الأعمال.

وأوضح المركز الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء – في بيان اليوم – أن ذلك جاء في إطار جهود تنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ وما بين المحافظة ورجال الأعمال والمستثمرين بالمدينة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على إقامة عدد من الفعاليات العالمية الكبرى بنكهة إيطالية منها إقامة بطولة عالمية لرياضة الجولف بمشاركة عدد كبير من الدول نهاية شهر نوفمبر القادم، بالإضافة إلى إقامة بينالي شرم الشيخ الدولي للفنون بمشاركة عدد من الفنانين الايطاليين وعدد من الدول الأوربية الأخرى أوائل شهر ديسمبر من كل عام، فضلا على إقامة حفل فني كبير يحييه أشهر الفنانين الإيطاليين العالميين والذي يتم الإعداد له حاليا ليقام بمنتصف شهر ديسمبر القادم.

وأشار المركز إلى أن ذلك في اطار جهود المحافظة بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين لإقامة عدد من الفعاليات الكبرى بأشهر الأماكن بمدينة شرم الشيخ لزيادة وتنشيط الجذب السياحي للمدينة.


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