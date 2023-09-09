محافظ جنوب سيناء يبحث إقامة فعاليات عالمية بمدينة شرم الشيخ لتنشيط السياحة
التاريخ
9/9/2023 2:02:14 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
بحث محافظ جنوب سيناء خالد فودة مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين بمدينه شرم الشيخ إقامة عدد من الفعاليات الكبرى بالمدينة خلال الموسم الشتوي القادم من خلال التعاون المثمر والبناء مع رجال الأعمال.
وأوضح المركز الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء – في بيان اليوم – أن ذلك جاء في إطار جهود تنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ وما بين المحافظة ورجال الأعمال والمستثمرين بالمدينة.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على إقامة عدد من الفعاليات العالمية الكبرى بنكهة إيطالية منها إقامة بطولة عالمية لرياضة الجولف بمشاركة عدد كبير من الدول نهاية شهر نوفمبر القادم، بالإضافة إلى إقامة بينالي شرم الشيخ الدولي للفنون بمشاركة عدد من الفنانين الايطاليين وعدد من الدول الأوربية الأخرى أوائل شهر ديسمبر من كل عام، فضلا على إقامة حفل فني كبير يحييه أشهر الفنانين الإيطاليين العالميين والذي يتم الإعداد له حاليا ليقام بمنتصف شهر ديسمبر القادم.
وأشار المركز إلى أن ذلك في اطار جهود المحافظة بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين لإقامة عدد من الفعاليات الكبرى بأشهر الأماكن بمدينة شرم الشيخ لزيادة وتنشيط الجذب السياحي للمدينة.
أ ش أ
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