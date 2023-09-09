ووفقا للتقرير الصادر عن لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، والذى حصلت“البورصة” على نسخة منه، فإن الاستثمارات المستهدفة لزيادة الإنتاج السياحى تتمثل فى استحواذ القطاع الخاص على نسبة 98.4% من الاستثمارات الكلية لقطاع السياحة والآثار خلال العام المالى الجارى لتعظيم مشاركة القطاع فى المشروعات السياحية.

وقال التقرير، إن استثمارات قطاع السياحة والآثار تصل لنحو 42.5 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، منها 41.8 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص بمفرده.

وأوضح التقرير أن استثمارات قطاع السياحة والآثار ارتفعت بنسبة 150% إلى نحو 42.5 مليار جنيه خلال 2023-2024، مقابل 17 مليار جنيه استثمارات خلال 2022-2023.

وأشار التقرير، إلى أن الاستثمارات العامة خلال 2023-2024 من المقرر أن تصل إلى 778 مليون جنيه تنفقها شركات قطاع الأعمال العام باستثناء 12.3 مليون جنيه استثمارات الجهاز الحكومى موزعة على 5.3 مليون جنيه للجهاز الإدارى، و7 ملايين جنيه للهيئة العامة للتنشيط السياحى.

كما يستهدف ديوان عام وزارة السياحة استثمارات بقيمة 25.3 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى، وذلك لتطوير وتحسين الأماكن السياحية بشبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى إحلال وتجديد أصول وتجهيزات ديوان عام وزارة السياحة وتطوير الأماكن السياحية بالبحر الأحمر والمحافظات الأخرى ومدن الصعيد.

وأوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بالعمل على تكثيف النشاط الترويجى فى أسواق أوروبا، والتى مازالت تشكل المصدر الرئيسى السياحى لمصر وخاصة دول ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

كما أوصت اللجنة باستمرار تفعيل المبادرات التمويلية لدعم قطاع السياحة مع تسهيل الإجراءت الخاصة بالحصول على التيسيرات، لحين تعافى القطاع وعودة الحركة السياحية بشكل كبير.

كما طالبت اللجنة بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الصناعات التقليدية والتراثية بالمناطق والمدن الريفية والسياحية فى إطار خطة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ابتكار أشكال جديدة للترويج السياحى لمصر بما يتناسب مع المرحلة الراهنة.

وطالبت اللجنة بمواصلة تيسير منح تأشيرات الدخول للسائحين وتطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية، وضرورة الربط بين السياحة الشاطئية والسياحة الأثرية من خلال توفير وسائل النقل البرى السريع والمنظم.