الشرقية: بدء تشغيل محطة مياه فائقة الجودة بالعدوة بتكلفة 60 مليون جنيه - جريدة البورصة
التاريخ
9/9/2023 2:02:01 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه فائقة الجودة بقرية العدوة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا والمُقامة على مساحة 1436م، تمهيداً لافتتاحها رسمياً لتعمل بطاقة استيعابية 10 آلاف م3 / اليوم وبتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، لتسهم بشكل كبير في توفير كوب مياه نظيف لأهالي القرية والقرى المجاورة لها.
من جانبها، قدمت المهندسة إيمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية – خلال مراسم التشغيل التجريبي وفقا لبيان المحافظة – شرحاً تفصيلياً عن مكونات المحطة التي تضم المآخذ وطلمبات المياه العكرة والمرشحة ووحدة الترشيح وخزانات المياه المرشحة ومنظومة حقن الكلور والصودا لتوفير مياه شرب نظيفة لأهالي قري“العدوة – كفر حمودة – كفر عجية – الشبراوين”.
وتفقد المحافظ مكونات المحطة التي تعمل بنظام الترشيح الفائق، مشيداً بالجهد المبذول في إنجاز الأعمال بالمحطة والوصول إلى مشروع مياه شرب متكامل لخدمة قرى مركز ههيا.
وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز“الزقازيق – ههيا – الحسينية – فاقوس” بتكلفة إجمالية مليارين و600 ألف جنيه، ومن المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، وفي إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات.
أ ش أ
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