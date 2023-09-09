من جانبها، قدمت المهندسة إيمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية – خلال مراسم التشغيل التجريبي وفقا لبيان المحافظة – شرحاً تفصيلياً عن مكونات المحطة التي تضم المآخذ وطلمبات المياه العكرة والمرشحة ووحدة الترشيح وخزانات المياه المرشحة ومنظومة حقن الكلور والصودا لتوفير مياه شرب نظيفة لأهالي قري“العدوة – كفر حمودة – كفر عجية – الشبراوين”.

وتفقد المحافظ مكونات المحطة التي تعمل بنظام الترشيح الفائق، مشيداً بالجهد المبذول في إنجاز الأعمال بالمحطة والوصول إلى مشروع مياه شرب متكامل لخدمة قرى مركز ههيا.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز“الزقازيق – ههيا – الحسينية – فاقوس” بتكلفة إجمالية مليارين و600 ألف جنيه، ومن المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، وفي إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات.





أ ش أ