جهة مراكش آسفي تشهد هزات ارتدادية

ووفق المصادر الدولية المتخصصة في رصد حركة الزلازل عبر العالم، فإن جهة مراكش آسفي (وسط وجنوب المغرب)، التي حدد بها المعهد الوطني للجيوفيزياء بؤرة الزلزال (جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز)، واصلت تسجيل هزات ارتدادية أخف من سابقتها طيلة الساعات الماضية.

وسجلت، مباشرة بعد الهزة الأولى التي وقعت على الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة، هزة ثانية بعد أقل من عشرين دقيقة بقوة 5.7 درجات على سلم ريختر، ثم 3.9 درجات بعد 42 دقيقة بعد منتصف الليل.

وفي الواحدة والربع من الصباح الموالي، سجلت المنطقة ذاتها هزة ارتدادية بلغت قوتها 3.7 درجات على سلم ريختر، ثم 2.9 بعد أقل من 5 دقائق.

وعادت الهزات الارتدادية لتشهد درجات أشد ابتداء من الساعة الثالثة صباحا إلا 4 دقائق، إلى غاية الرابعة و14 دقيقة؛ وهي الفترة التي سجلت فيها 3 هزات متفرّقة بـ4 درجات على سلم ريشتر.

ومنذ الرابعة و50 دقيقة إلى السابعة و28 دقيقة صباحا، سجلت 4 هزات ارتدادية بالمنطقة ذاتها، بلغت درجة الأولى 3.8 على سلم ريختر والثانية 2.5 والثالثة 2.3 ثم الرابعة 2.8.

يشار إلى أن الهزة الكبرى سجلت على عمق 8 كيلومترات، ووقعت عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالا وخط الطول 8.413 درجة غربا، وفق ما أكده المعهد المغربي للجيوفيزياء.