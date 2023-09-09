Saturday, 09 September 2023 04:56 GMT

د. عبد الناصر القرالة مبارك العمادة

9/9/2023 9:19:00 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يتقدم الاهل والاقارب بالتهنئة والتبريك المقرونة بالدعاء بالتوفيق والسداد إلى الأستاذ الدكتور عبدالناصر القرالة بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد عميداً لكلية العلوم التربوية في جامعة مؤتة " السيف والقلم" سائلين المولى ان يعينه في مهام عمله الجديد ويسدد خطاه في استكمال المسيرة العلمية المميزة لأحد أعرق الجامعات في الأردن.

فألف مبارك وكل التوفيق والنجاح والتقدم إن شاء الله تحت ظل القيادة الهاشمية .

MENAFN09092023000151011027ID1107037573

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث