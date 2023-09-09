د. عبد الناصر القرالة مبارك العمادة
التاريخ
9/9/2023 9:19:00 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يتقدم الاهل والاقارب بالتهنئة والتبريك المقرونة بالدعاء بالتوفيق والسداد إلى الأستاذ الدكتور عبدالناصر القرالة بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد عميداً لكلية العلوم التربوية في جامعة مؤتة " السيف والقلم" سائلين المولى ان يعينه في مهام عمله الجديد ويسدد خطاه في استكمال المسيرة العلمية المميزة لأحد أعرق الجامعات في الأردن.
فألف مبارك وكل التوفيق والنجاح والتقدم إن شاء الله تحت ظل القيادة الهاشمية .
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