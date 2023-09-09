ريد بُل سوب بوكس يلهب حماسة الأردنيين بعمّان

وتمكن فريق“الشالاتي” من احتلال المركز الأول بعدما جمع أعلى رصيد من النقاط ليستحق عن جدارة الفوز بكأس البطولة وبرحلة مرتقبة لمشاهدة سباق للفورمولا 1 بالإضافة إلى 500 دينار مقدمة من زين كاش! أما المركز الثاني فكان من نصيب فريق“مخازن عابدين الكبرى” الذي قدم عرضاً حظي كذلك باستحسان الحكام، في حين ذهب المركز الثالث إلى فريق“كار ستارز” الذي أمتع بدوره الجمهور بأدائه وعروضه.

وتميّز المشاركون بأزيائهم الفريدة وسياراتهم المبتكرة في السباق الأغرب من نوعه في العالم، والذي عاد إلى عمّان بتصاميم عربات متنوعة الأشكال، كان من بينها سندويش شاورما، وخزان ماء وسرير! وسارت العربات الخالية من المحركات باندفاع على المسار المنحدر معتمدة على الجاذبية حصراً، بينما حاول السائقون تخطي المسار المليء بالمنعطفات والحواجز الإصطناعية بأسرع وقت ممكن.

وخاض السباق 39 فريقاً من الأفراد والجامعات والشركات ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم عبدالله طحّان وعمر أبو رب وسعد زغلول ومايا عبدالله.

وتم تقييم أداء الفرق المشاركة بناءً على ثلاثة معايير، السرعة في عبور المسار والعرض على المنصة والإبداع في التصميم! وتولى مهمة التحكيم لعام 2023 كل من الفنانة الغنيّة عن التعريف يارا مصطفى ورياضي ريد بُل أحمد دحّام ومؤثر مواقع التواصل الاجتماعي عمر زوربا وصتنعة المحتوى نتاليا (الأجنبية). وتولت أية الخياط تقديم الحدث مع هيثم البارودي الذي افتتح السباق بسيارة فريق رؤيا، ودانا طراونة من راديو بلس 104.3.

وأقيم سباق "ريد بُل سوب بوكس" بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، زين، جيني، MG Motor الأردن، البنك الأهلي، G-Shock، طلبات مارت، رؤيا، ردايو هلا وراديو بلس 104.3.

