ريد بُل سوب بوكس يلهب حماسة الأردنيين بعمّان

ريد بُل سوب بوكس يلهب حماسة الأردنيين بعمّان
التاريخ
9/9/2023 9:19:00 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تحت أنظار أكثر من 10,000 شخص توافدوا إلى كوريدور عبدون في شارع توفيق الطباع يوم الجمعة، احتضنت عمّان النسخة الثالثة من سباق السرعة والجرأة والمرح "ريد بُل سوب بوكس". وفاق الحدث الذي كان الأكبر على الإطلاق منذ احتضانه في العاصمة الأردنية للمرة الأولى، توقعات الجمهور الذي تمكن من متابعة المنافسات الشيّقة بالعربات المبتكرة، مع عروض مميزة على منصة الإقلاع قبل الانطلاق.
وتمكن فريق“الشالاتي” من احتلال المركز الأول بعدما جمع أعلى رصيد من النقاط ليستحق عن جدارة الفوز بكأس البطولة وبرحلة مرتقبة لمشاهدة سباق للفورمولا 1 بالإضافة إلى 500 دينار مقدمة من زين كاش! أما المركز الثاني فكان من نصيب فريق“مخازن عابدين الكبرى” الذي قدم عرضاً حظي كذلك باستحسان الحكام، في حين ذهب المركز الثالث إلى فريق“كار ستارز” الذي أمتع بدوره الجمهور بأدائه وعروضه.
وتميّز المشاركون بأزيائهم الفريدة وسياراتهم المبتكرة في السباق الأغرب من نوعه في العالم، والذي عاد إلى عمّان بتصاميم عربات متنوعة الأشكال، كان من بينها سندويش شاورما، وخزان ماء وسرير! وسارت العربات الخالية من المحركات باندفاع على المسار المنحدر معتمدة على الجاذبية حصراً، بينما حاول السائقون تخطي المسار المليء بالمنعطفات والحواجز الإصطناعية بأسرع وقت ممكن.
وخاض السباق 39 فريقاً من الأفراد والجامعات والشركات ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم عبدالله طحّان وعمر أبو رب وسعد زغلول ومايا عبدالله.
وتم تقييم أداء الفرق المشاركة بناءً على ثلاثة معايير، السرعة في عبور المسار والعرض على المنصة والإبداع في التصميم! وتولى مهمة التحكيم لعام 2023 كل من الفنانة الغنيّة عن التعريف يارا مصطفى ورياضي ريد بُل أحمد دحّام ومؤثر مواقع التواصل الاجتماعي عمر زوربا وصتنعة المحتوى نتاليا (الأجنبية). وتولت أية الخياط تقديم الحدث مع هيثم البارودي الذي افتتح السباق بسيارة فريق رؤيا، ودانا طراونة من راديو بلس 104.3.
وأقيم سباق "ريد بُل سوب بوكس" بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، زين، جيني، MG Motor الأردن، البنك الأهلي، G-Shock، طلبات مارت، رؤيا، ردايو هلا وراديو بلس 104.3.
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