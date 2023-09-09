الأسهم الأمريكية تسجل أول أسبوع سلبي منذ 21 يوماً

أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، أول من أمس، على ارتفاع طفيف مع تقلب ‏عمليات التداول قرب نهاية الجلسة، بينما سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ‏ستريت خسائر أسبوعية مع قلق المستثمرين من أسعار الفائدة وترقبهم قراءات ‏التضخم الأمريكية.‏

وانخفض مؤشرا ستاندر آند بورز 500 وناسداك بنسبة 1.3% و1.9% على التوالي، في أول أسبوع سلبي لهما منذ ثلاثة أسابيع. وأغلق مؤشر داو جونز منخفضاً بنحو 0.8%.

ويشعر المستثمرون بالقلق حيال ارتفاع أسعار النفط، ويترقبون صدور مؤشر أسعار ‏المستهلكين لشهر أغسطس المقرر إعلانه يوم الأربعاء المقبل بحثاً عن إشارات حول ‏قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.‏

ووفقاً لبيانات غير رسمية، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال جلسة أول من أمس مرتفعاً 6.35 ‏نقاط بما يعادل 0.15%، في حين زاد مؤشر ناسداك المجمع ‏‏12.69 نقطة أو 0.09%، وارتفع مؤشر داو جونز ‏الصناعي 78.53 نقطة أو 0.23%.‏

الأوروبية

وأغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع في جلسة أول من أمس، بعد أن حققت الأسهم ‏الأمريكية مكاسب مؤقتة وسط حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات التضخمية.‏ وانخفض قطاع الموارد الأساسية 0.4% مع ارتفاع أسهم وسائل الإعلام 1.1%، ‏بينما أغلق مؤشر ستوكس 600‏ الأوروبي مرتفعاً بنسبة 0.22%، محطماً سلسلة ‏خسائر استمرت سبع جلسات، وهي الأطول منذ فبراير عام 2018. وخسر ‏المؤشر 1% هذا الأسبوع.‏

وتراجعت معنويات السوق العالمية في الأيام الأخيرة مع تقييم المستثمرين للبيانات ‏الصينية الضعيفة وارتفاع عائدات السندات الحكومية وتجدد المخاوف التضخمية في ‏الولايات المتحدة.‏

وسوف تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أغسطس في 13 ‏سبتمبر، بينما يراقب المستثمرون أيضاً أسعار النفط والغاز، التي ارتفعت ‏هذا الأسبوع بسبب تخفيضات الإمدادات السعودية والإضرابات في أستراليا.‏

وأصدرت منطقة اليورو الأرقام النهائية يوم الخميس الماضي، والتي تشير إلى أن الاقتصاد ‏نما بنسبة 0.1% في الربع الثاني مقارنة بالفترة السابقة. وكان هذا أقل من النمو ‏المتوقع بنسبة 0.3% في القراءة الأولية.‏

وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بشكل حاد يوم الجمعة مع قيام العمال في منشآت ‏الغاز الطبيعي الأسترالية التابعة لشركة ‏Chevron‏ بالإضراب، ما أثار مخاوف ‏من أن يؤدي وقف الإنتاج لفترة طويلة إلى الضغط على الإمدادات العالمية.‏

اليابان

وانخفض مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 1%، في جلسة أول من أمس، ليتكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بعدما سار على درب وول ستريت في ظل المخاوف من أن يُشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسته النقدية، وأن تمدد الصين حظراً على هواتف آيفون.

وكانت شركات التكنولوجيا والصناعة من بين أكبر الخاسرين مع هبوط سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع معدات صناعة الرقائق 3.83%، ليدفع مؤشر نيكاي للتراجع وخسارة 85 نقطة.

كما هبط سهم شركة سايبر إجينت لألعاب الهاتف المحمول والإعلانات 6.83% ليسجل أكبر انخفاض بالنسبة المئوية للمؤشر نيكاي.

وتراجع مؤشر نيكاي 1.16% إلى 32606.84 نقاط عند الإغلاق، بعدما نزل 0.75%، الخميس الماضي، عندما أنهى أيضاً سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أيام بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 33322.45 نقطة في وقت مبكر من الجلسة. وانخفض المؤشر 0.32% على مدى الأسبوع.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.02 %، أول من أمس، وانخفض أيضاً لليوم الثاني بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 33 عاماً في وقت مبكر من جلسة الخميس؛ ومع ذلك تمكن المؤشر توبكس من تحقيق مكاسب 0.40% خلال الأسبوع.

ومن بين الأسهم المدرجة على مؤشر نيكاي، وعددها 225، انخفض 200 سهم، وارتفع 24، واستقر سهم واحد. ومن بين المجموعات الصناعية على مؤشر نيكاي، لم ترتفع إلا أسهم قطاع المرافق. وأدى انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة إلى زيادة التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يستمر في تشديد السياسة النقدية.