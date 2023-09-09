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بسبب الزلزال.. المغرب يعلن تأجيل مباراة ليبيريا

9/9/2023 9:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مباراته مع ليبيريا المقرّرة، السبت، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم "إلى وقت لاحق"، بسبب زلزال عنيف ضرب المغرب ليل الجمعة السبت.
وكتب الاتحاد المغربي في بيانه "على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء السبت 9 سبتمبر 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري.. إلى وقت لاحق، وذلك بالتوافق مع الاتحاد الإفريقي".
وكان المغرب ضمن تأهله إلى النهائيات القارية المقررة مطلع 2024 في كوت ديفوار.

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