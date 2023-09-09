

ونوه المجلس، على حسابه في منصة ((إكس)) ((إلى التحديث الطارئ الذي أصدرته شركتي أبل وأندرويد لمعالجة ثغرات أمنية خطيرة تحمل رقم CVE-2023-41064 وCVE-2023-41061 لأجهزة أبل، وثغرة رقم CVE-2023-35674 لأجهزة أندرويد)).



وأضاف أن الثغرات تؤثر على منتجات شركتي ((أبل)) و((أندرويد)) المختلفة، ((حيث تسمح هذه الثغرات بالوصول إلى معلومات حساسة والتحكم في الجهاز بشكل كامل)).



وأوصى المجلس بتثبيت آخر التحديثات التي تصدر من الشركتين.



البيان