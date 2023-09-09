الأمن السيبراني الاماراتي يحذر من ثغرات أمنية في أبل واندرويد
التاريخ
9/9/2023 9:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر مجلس الأمن السيبراني الاماراتي ، امس الجمعة، تنبيهاً بشأن ثغرات أمنية خطيرة في أجهزة ((أبل)) و((أندرويد)).
ونوه المجلس، على حسابه في منصة ((إكس)) ((إلى التحديث الطارئ الذي أصدرته شركتي أبل وأندرويد لمعالجة ثغرات أمنية خطيرة تحمل رقم CVE-2023-41064 وCVE-2023-41061 لأجهزة أبل، وثغرة رقم CVE-2023-35674 لأجهزة أندرويد)).
وأضاف أن الثغرات تؤثر على منتجات شركتي ((أبل)) و((أندرويد)) المختلفة، ((حيث تسمح هذه الثغرات بالوصول إلى معلومات حساسة والتحكم في الجهاز بشكل كامل)).
وأوصى المجلس بتثبيت آخر التحديثات التي تصدر من الشركتين.
البيان
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