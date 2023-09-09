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الجزائر تعزي أسر ضحايا الزلزال في المغرب

9/9/2023 9:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدمت الجزائر تعازيها لأسر ضحايا زلزال المغرب، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 800 شخص في حصيلة أولية، حسب ما ذكره بيان لوزارة الخارجية.


وجاء في بيان الخارجية أن الجزائر "تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية".


وتابع البيان: "تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق. مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".


وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من أمس الجمعة، بشدة 7 درجات على سلم ريختر، هو الأعنف منذ عام 1900.
وحدد مركز الهزة التي سجلت في حدود الساعة 23:11 بتوقيت المغرب، بقرية إيغيل في إقليم الحوز.


وارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية، إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة، وذلك حسب حصيلة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة العاشرة صباح اليوم السبت 9 سبتمبر.


RT

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