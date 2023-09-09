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والدا نادين الراسي يحتفلان بعيد ميلادها ويوجهان لها رسالة مؤثرة

9/9/2023 9:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفل والدا الممثلة اللبنانية نادين الراسي، بعيد ميلادها الـ 44 ووجها لها رسالة مؤثرة، كما قدمت لها والدتها هدية ثمينة في هذه المناسبة، كشفت عنها نادين في مقطع فيديو نشرته عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام.


وفي التفاصيل، نشرت نادين تسجيلاً صوتيًا لوالديها، وضعته على خلفية مقتطفات من اللحظات الجميلة التي جمعتهما سويًا، اذ حرص والداها على إرسال المعايدة بصوتهما، من ثم وجه لها والدها رسالة مؤثرة قال فيها: "يا رب با بيي كل عيد تكوني أعلى نجمة بالعالم، وبتمنالك التقدم الدائم للأمام، وأن تتمتعي بالصحة والجمال".


من جهتها، كشفت والدتها من خلال التسجيل الصوتي الذي أرسلته عن الهدية التي قدمتها لها، إذ حرصت على وضعها في حقيبتها دون علمها، وقالت لها: "ندونا افتحي العلبة البيج الموجودة في حقيبتك واعتبريها هدية مني الك بمناسبة عيد ميلادك، بعتذر كتير يا ماما ما في شيء من قيمتك ومبارك عليك".


وقد عبرت نادين عن تأثرها بكلام والديها، لافتة الى انها تكنّ لهما كل الحب والاحترام، اذ ارفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: "أنتوا العيد، الله يقدّرني أمسحلكن الدمعة".

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