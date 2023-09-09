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ولي العهد يعزي الملك محمد السادس

9/9/2023 9:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، التعازي الى ملك المغرب محمد السادس وإلى الشعب المغربي، بضحايا الزلزال المؤسف.
وقال الأمير عبر خاصية "الستوري" على انستغرام : أحر التعازي الى جلالة الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي الشقيق بضحايا الزلزال المؤسف .. اللهم اجعل أهلنا في المغرب في أمانتك ورعايتك واحفظهم من كل شر.

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