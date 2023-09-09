ولي العهد يعزي الملك محمد السادس
التاريخ
9/9/2023 9:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قدم ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، التعازي الى ملك المغرب محمد السادس وإلى الشعب المغربي، بضحايا الزلزال المؤسف.
وقال الأمير عبر خاصية "الستوري" على انستغرام : أحر التعازي الى جلالة الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي الشقيق بضحايا الزلزال المؤسف .. اللهم اجعل أهلنا في المغرب في أمانتك ورعايتك واحفظهم من كل شر.
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