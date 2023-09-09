حسرة سيدة في زلزال المغرب.. الأم نجت لكنها فقدت زوجها وأبناءها - فيديو
التاريخ
9/9/2023 9:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - كانت الدموع تملأ عينيها وهي تروي تفاصيل الكارثة التي حلت بعائلتها، حيث فقدت سيدة مغربية زوجها وأبناءها الأربعة من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب وسط المغرب ليل الجمعة السبت.
وقالت السيدة المغربية في مقابلة مع التلفزيون المغربي إنه لم يبق لها سوى الله بعد رحيل أفراد عائلتها من جراء الزلزال.
وسردت أسماء زوجها وأبنائها الراحلين بفعل الزلزال: آيت منصور مصطفى، والأبناء: حسن، إلهام، غزلان، إلياس.
وتسكن السيدة منطقة مراكش، وسط المغرب، حيث مركز الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.2 درجة.
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