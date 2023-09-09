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سعد لمجرد يبكي في احدث ظهور برفقة عائلته - فيديو

9/9/2023 9:11:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد بنجاح أغنيته الأخيرة "قلي متى"، التي جمعته بالممثلة الهندية شيريا غوشال، 100والتي حصدت مليون مشاهدة على "يوتيوب".


وفي التفاصيل، شارك سعد عل حسابه عبر "إنستغرام" فيديو يوثق احتفاله مع أصدقائه وعائلته بهذا الإنجاز، الذي وصفه بالعظيم. وظهر فيه وهو يحمل قالب حلوى أبيض اللون من طبقتين، تعتليه الشموع الطويلة، ويتضمن بوستر الأغنية، بالإضافة إلى شعار "يوتيوب".


ولم يستطع الفنان المغربي سعد المجرد، تمالك دموعه أثناء الاحتفال، إذ ظهر وهو متأثرا ويمسح دموعه.


وأشار إلى أنه خطط للاحتفال عند وصول الأغنية إلى 100 مليون مشاهدة، إلا أنه كان في استراحة من مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "الآن نحن على وشك الوصول إلى 120 مليون مشاهدة.. وهذا أمر مذهل للغاية".

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