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إحالة عطاء لتصريف مياه الأمطار في دير أبي سعيد

9/9/2023 9:11:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أحالت بلدية دير أبي سعيد الجديدة، عطاء تصريف مياه الأمطار في مناطق البلدية لمعالجة نقاط تجميع مياه تشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة وخصوصاً خلال الشتاء.
وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية أحالت عطاء هذا المشروع المهم بمنحة من وزارة الإدارة المحلية، لافتا إلى أن العطاء البالغ تكلفته 550 ألف دينار، بوشر في تنفيذه وسينتهي العمل به مع نهاية العام الحالي.

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