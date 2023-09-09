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بعد شجار لأكثر من ساعة... أطلق عليها النار وانتحر أمام أعين الجميع في نيويورك

9/9/2023 9:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحول خلاف حاد في شوارع كوينز في الولايات المتحدة الأميركية إلى حادث مميت عندما أطلق رجل النار على زوجته ثم أطلق النار على نفسه.
وسُمع صوت الزوجين وهما يتشاجران في شارع 101، بالقرب من شارع درو في أوزون بارك، نيويورك، لأكثر من ساعة مساء يوم الخميس، وفقًا لشهود عيان.

ويقول المتفرجون إنهم شعروا بالرعب عندما قام الرجل بسحب مسدس أسود وأطلق النار على المرأة. ثم رفع المسدس إلى رأسه وضغط على الزناد قبل الساعة السادسة مساءً.


وتظهر لقطات فيديو من مكان الحادث الشرطة وهي تحاول يائسة إنعاش الرجل والمرأة وهما مستلقيان على الرصيف.

وتأكدت إصابة رجل يبلغ من العمر 46 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 42 عامًا بطلقات نارية في الرأس. وتم إعلان وفاتهما في المستشفى.

ويجري التحقيق في الحادث باعتباره جريمة قتل وانتحار.

لبنان 24

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