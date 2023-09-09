ويقول المتفرجون إنهم شعروا بالرعب عندما قام الرجل بسحب مسدس أسود وأطلق النار على المرأة. ثم رفع المسدس إلى رأسه وضغط على الزناد قبل الساعة السادسة مساءً.



وتظهر لقطات فيديو من مكان الحادث الشرطة وهي تحاول يائسة إنعاش الرجل والمرأة وهما مستلقيان على الرصيف.

وتأكدت إصابة رجل يبلغ من العمر 46 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 42 عامًا بطلقات نارية في الرأس. وتم إعلان وفاتهما في المستشفى.



ويجري التحقيق في الحادث باعتباره جريمة قتل وانتحار.

لبنان 24

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