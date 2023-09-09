بتهمة الاحتيال.. ترامب يدخل معركة قضائية جديدة

بتهمة الاحتيال.. ترامب يدخل معركة قضائية جديدة
التاريخ
9/9/2023 9:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ونجلاه، محاكمة مدنية تستمر 3 أشهر بتهمة الاحتيال، حيث تتّهم محاكم ولاية نيويورك ترامب بتضخيم أصوله بمليارات الدولارات بين عامي 2011 و 2021.
وكان أحد قضاة محكمة نيويورك قرّر أنّ هذه المحاكمة التي لا تضمّ هيئة محلّفين وستبدأ في 2 أكتوبر في مانهاتن.
وأشار إلى أنّ المرافعات ستستمر حتى 22 ديسمبر، أي قبل وقت قصير من الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في 15 يناير في ولاية أيوا .
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