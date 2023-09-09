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بتهمة الاحتيال.. ترامب يدخل معركة قضائية جديدة

9/9/2023 9:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ونجلاه، محاكمة مدنية تستمر 3 أشهر بتهمة الاحتيال، حيث تتّهم محاكم ولاية نيويورك ترامب بتضخيم أصوله بمليارات الدولارات بين عامي 2011 و 2021.
وكان أحد قضاة محكمة نيويورك قرّر أنّ هذه المحاكمة التي لا تضمّ هيئة محلّفين وستبدأ في 2 أكتوبر في مانهاتن.
وأشار إلى أنّ المرافعات ستستمر حتى 22 ديسمبر، أي قبل وقت قصير من الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في 15 يناير في ولاية أيوا .

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