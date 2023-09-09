اول تعليق لـ نجوى كرم بعد إيقاف حفلها في المغرب بسبب الزلزال -فيديو
التاريخ
9/9/2023 9:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مع متابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه بعد مغادرتها مسرح ساحة الأمل في أغادير، حيث كان من المقرر احيائها حفلا غنائيا بحضور عدد كبير من جمهورها المغربي، الا ان وقوع الزلزال المدمر حال دون إكمال الحفل.
وتمنت نجوى في الفيديو الا يكون ضرر الزلزال كبيرا على اهل المغرب، وعبرت عن حزنها لما حصل، متمنية السلامة للشعب المغربي.
وقد ارفقت نجوى الفيديو بتعليق قالت فيه: "كرمال المغرب وسلامة شعبو الغالي.. منقدّم تعازينا الحارّة لجلالة الملك محمد السادس وأسر ضحايا الزلزال وكل أهل المغرب.. الله يحفظكن".
الجديد
MENAFN09092023000208011052ID1107037542
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.