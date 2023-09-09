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اول تعليق لـ نجوى كرم بعد إيقاف حفلها في المغرب بسبب الزلزال -فيديو

9/9/2023 9:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مع متابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه بعد مغادرتها مسرح ساحة الأمل في أغادير، حيث كان من المقرر احيائها حفلا غنائيا بحضور عدد كبير من جمهورها المغربي، الا ان وقوع الزلزال المدمر حال دون إكمال الحفل.
وتمنت نجوى في الفيديو الا يكون ضرر الزلزال كبيرا على اهل المغرب، وعبرت عن حزنها لما حصل، متمنية السلامة للشعب المغربي.


وقد ارفقت نجوى الفيديو بتعليق قالت فيه: "كرمال المغرب وسلامة شعبو الغالي.. منقدّم تعازينا الحارّة لجلالة الملك محمد السادس وأسر ضحايا الزلزال وكل أهل المغرب.. الله يحفظكن".


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