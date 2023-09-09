العثور على جمجمة بشرية بصندوق تبرعات في أمريكا - صورة

العثور على جمجمة بشرية بصندوق تبرعات في أمريكا - صورة
التاريخ
9/9/2023 9:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - عثرت الشرطة الأمريكية على جمجمة بشرية داخل صندوق تبرعات بولاية أريزونا.
وفتحت الشرطة تحقيقاً بعدما تلقَّت، يوم الثلاثاء الماضي، بلاغاً اكتشفت على أثره ما يبدو أنه جمجمة بشرية حقيقية في صندوق تبرعات.
وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة، ليزا بيري، أن الصندوق الذي تم تسليمه اشتمل على جمجمة وعناصر تحنيط أخرى، مؤكدةً أن ((هذا أمر غير عادي)).
ونقلت السلطات الجمجمة إلى الفحص الطبي في مقاطعة ماريكوبا، وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت الجمجمة مع عدة أسنان ملتصقة، وما يبدو أنه فك سفلي مفقود.
وتم تصوير عين زائفة في التجويف الأيسر، وغطت البقع الداكنة الجمجمة، وهي علامة محتملة على التقدم في السن.
وقالت بيري إن مكتب الفحص الطبي أكد أنها ((في الواقع جمجمة بشرية))، مشيراً إلى أنها تاريخية وقديمة، ولا يبدو أن لها أي قيمة جنائية.
وأشادت بأولئك الذين نبهوا السلطات، مضيفةً: ((يجب دائماً الإبلاغ عن أي شيء مريب)).
البيان
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