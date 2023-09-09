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العثور على جمجمة بشرية بصندوق تبرعات في أمريكا - صورة

9/9/2023 9:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عثرت الشرطة الأمريكية على جمجمة بشرية داخل صندوق تبرعات بولاية أريزونا.
وفتحت الشرطة تحقيقاً بعدما تلقَّت، يوم الثلاثاء الماضي، بلاغاً اكتشفت على أثره ما يبدو أنه جمجمة بشرية حقيقية في صندوق تبرعات.


وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة، ليزا بيري، أن الصندوق الذي تم تسليمه اشتمل على جمجمة وعناصر تحنيط أخرى، مؤكدةً أن ((هذا أمر غير عادي)).


ونقلت السلطات الجمجمة إلى الفحص الطبي في مقاطعة ماريكوبا، وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت الجمجمة مع عدة أسنان ملتصقة، وما يبدو أنه فك سفلي مفقود.


وتم تصوير عين زائفة في التجويف الأيسر، وغطت البقع الداكنة الجمجمة، وهي علامة محتملة على التقدم في السن.


وقالت بيري إن مكتب الفحص الطبي أكد أنها ((في الواقع جمجمة بشرية))، مشيراً إلى أنها تاريخية وقديمة، ولا يبدو أن لها أي قيمة جنائية.


وأشادت بأولئك الذين نبهوا السلطات، مضيفةً: ((يجب دائماً الإبلاغ عن أي شيء مريب)).




البيان

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