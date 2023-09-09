الارصاد : تغيُّر ملموس على حالة الطقس الاحد
التاريخ
9/9/2023 9:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان يوم الاحد سيشهد إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات، لتصبح الاجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة
فيما تكون الاجواء الأجواء ليلاً مائلة للبرودة قليلا في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
الى ذلك يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم السبت، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول وحارة في باقي المناطق .
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