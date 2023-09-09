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الارصاد : تغيُّر ملموس على حالة الطقس الاحد

9/9/2023 9:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان يوم الاحد سيشهد إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات، لتصبح الاجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة

فيما تكون الاجواء الأجواء ليلاً مائلة للبرودة قليلا في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
الى ذلك يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم السبت، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول وحارة في باقي المناطق .

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