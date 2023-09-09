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وفاة فنان تونسي عقب عرض مسرحيته في القاهرة - صورة

9/9/2023 9:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفي الفنان التونسي لسعد المحواشي بالقاهرة، الجمعة، إثر إصابته بجلطة دماغية مفاجئة، بعد يوم واحد من عرض مسرحيته بعنوان "مايراوش" ضمن فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي يختتم فعالياته اليوم، الجمعة.
وشكلت الوفاة صدمة في الوسط الفني التونسي، إذ تم نقل الفنان إلى أحد المستشفيات في الدقي بمصر، في اليوم التالي لعرض مسرحيته على خشبة مسرح الجمهورية بوسط البلد، ضمن مسابقة المهرجان.


ونعاه الدكتور سامح مهران وإدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.




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