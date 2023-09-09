وفاة فنان تونسي عقب عرض مسرحيته في القاهرة - صورة
التاريخ
9/9/2023 9:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفي الفنان التونسي لسعد المحواشي بالقاهرة، الجمعة، إثر إصابته بجلطة دماغية مفاجئة، بعد يوم واحد من عرض مسرحيته بعنوان "مايراوش" ضمن فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي يختتم فعالياته اليوم، الجمعة.
وشكلت الوفاة صدمة في الوسط الفني التونسي، إذ تم نقل الفنان إلى أحد المستشفيات في الدقي بمصر، في اليوم التالي لعرض مسرحيته على خشبة مسرح الجمهورية بوسط البلد، ضمن مسابقة المهرجان.
ونعاه الدكتور سامح مهران وإدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.
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