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غوغل تصدم محبي الأفلام بقرار مفاجئ !

9/9/2023 8:07:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعمل شركة غوغل على التخلص التدريجي بهدوء من تطبيق شائع يسمح للمستخدمين بشراء أفلام هوليوود وبرامج تلفزيونية متميزة.
وأرسل عملاق الإنترنت عبر البريد الإلكتروني إلى مستخدمي Android TV رسالة مفادها أن ((تطبيق Google Play Movies & TV لن يكون متاحاً على جهاز Android TV اعتباراً من 05 أكتوبر 2023)).


وكشف موقع صحيفة ((ديلي ميل)) البريطانية أنه بدلاً من ذلك، سيتمكن العملاء من شراء الأفلام أو استئجارها من خلال علامة التبويب "Shop" على Android TV، بينما يتوفر المحتوى أيضاً من خلال YouTube وGoogle TV.


وبينما فوجئ بعض المستخدمين بالإعلان، كان آخرون أكثر انتقاداً، زاعمين أن قرار إزالة التطبيق جاء لأن غوغل ((ربما لم تتمكن من إقناع أي شخص بمشاهدة المحتوى الخاص به)).


ووصف فريق ثالث القرار المفاجئ بأنه ((المسمار الأخير في نعش علامة Google Play التجارية)).


وسيؤدي التحديث إلى دمج عمليات الشراء في الشاشة الرئيسة من خلال علامة التبويب ((التسوق)) الجديدة، التي تعمل إلى حد كبير مثل علامة التبويب ((المكتبة)) على Google TV.


وسوف يتم دعم مكتبة المستخدمين الحالية من خلال المزامنة من أفلام Play، وGoogle TV، وYouTube.


ولن يلاحظ العديد من العملاء الفرق، خاصة إذا كانوا يمتلكون أدوات Google TV أحدث مثل Chromecast، وهو محول وسائط متدفقة يسمح للمستخدمين بتشغيل المحتوى عبر الإنترنت مثل مقاطع الفيديو والموسيقى على تلفزيون رقمي.


وكما هو الحال في الهواتف الذكية، تم بالفعل استبدال تطبيق Play Movies & TV على Chromecast بـ Google TV.

البيان

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