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مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وجامعة القدس

9/9/2023 8:07:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا و جامعة القدس/ أبو ديس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي بين الجامعتين.
ووقعت الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وعن جامعة القدس رئيسها الاستاذ الدكتور عماد أبو كشك، بحضور نائب الرئيس للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور بسام حمو، واعضاء مجلس عمداء الجامعة، والمدير المالي السيد يزن أبو ياغي، ومنسق البرامج الريادية في مركز الملكة رانيا للريادة السيدة ندى الجعفري، ومن جامعة القدس رئيس دائرة علم الحاسب الدكتور نائل الحلاوة ، ومدير الشؤون المالية الدكتور هاشم ذويب، ومدير مركز سعيد خوري لتكنولوجيا المعلومات السيد غسان الديك .
وتبادل الطرفان مجموعة من الأفكار الرامية الى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي من خلال تبادل الخبرات في المشاريع البحثية المشتركة، وتعزيز فرص التبادل الطلابي والتعاون في إعداد برامج مشتركة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.
وأشادت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء، بهذا التعاون الذي وصفته بالخطوة المهمة نحو تعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة، والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة وتوسيع أفق التعاون الأكاديمي والبحثي.
وأكدت الدكتورة أبو الهيجاء، أن الجامعة تحرص على تقديم كافة التسهيلات التي تسهم في دعم مسيرة التعليم الأكاديمي والبحوث العلمية في كافة التخصصات، وتعزيز الشراكات الاقليمية والعالمية والاستفادة من الخبرات المتبادلة.
ومن جهته، أعرب رئيس جامعة القدس الدكتور أبو كشك، عن اعتزازه بهذا التعاون مع جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا التي تعد أنموذجاً في تخصصات علم الحاسوب والهندسة وتكنولوجيا الاعمال، مؤكداً على أن هذا التعاون هو انعكاس إيجابي لتعزيز مفهوم الانتماء للهوية العربية في كافة المجالات والقطاعات.

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