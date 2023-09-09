بالفيديو .. نجاة شابين بأعجوبة من زلزال المغرب

بالفيديو .. نجاة شابين بأعجوبة من زلزال المغرب
التاريخ
9/9/2023 8:07:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - رصدت كاميرا المراقبة، لحظة هروب شابين في المغرب، قبل لحظات من أنهيار مبنى على رأسيهما، بعد الزلزال الذي ضرب مدن مغربية ليلة أمس الجمعة.
وظهر الشابان في مقطع فيديو تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يجلسان بالقرب من أحد المباني، وبمجرد شعورهما بالهزة الأرضية قفزا من مكانهما وهرعا بسرعة قبل أن ينهار المبنى.
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