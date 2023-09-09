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بالفيديو .. نجاة شابين بأعجوبة من زلزال المغرب

9/9/2023 8:07:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصدت كاميرا المراقبة، لحظة هروب شابين في المغرب، قبل لحظات من أنهيار مبنى على رأسيهما، بعد الزلزال الذي ضرب مدن مغربية ليلة أمس الجمعة.


وظهر الشابان في مقطع فيديو تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يجلسان بالقرب من أحد المباني، وبمجرد شعورهما بالهزة الأرضية قفزا من مكانهما وهرعا بسرعة قبل أن ينهار المبنى.



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