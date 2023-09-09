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تنظيم بطولة كأس الأردن للقوس والسهم

9/9/2023 8:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتمت منافسات اليوم الأول من المرحلة الثالثة من بطولة كأس الأردن للقوس والسهم، التي أقيمت على ملعب نادي مدينة الحسين للشباب.
وأسفرت نتائج فئة القوس الأولمبي ناشئين وناشئات (فئة مختلطة)، التي جرت أمس الجمعة، عن فوز اللاعبة لارا الداوودي، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، في حين حصلت اللاعبة نور قورشه، على الميدالية الفضية، وحصل اللاعب جعفر الخصاونة، على الميدالية البرونزية.

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