تنظيم بطولة كأس الأردن للقوس والسهم

تنظيم بطولة كأس الأردن للقوس والسهم
التاريخ
9/9/2023 8:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اختتمت منافسات اليوم الأول من المرحلة الثالثة من بطولة كأس الأردن للقوس والسهم، التي أقيمت على ملعب نادي مدينة الحسين للشباب.
وأسفرت نتائج فئة القوس الأولمبي ناشئين وناشئات (فئة مختلطة)، التي جرت أمس الجمعة، عن فوز اللاعبة لارا الداوودي، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، في حين حصلت اللاعبة نور قورشه، على الميدالية الفضية، وحصل اللاعب جعفر الخصاونة، على الميدالية البرونزية.
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