ملتقى البرلمانيات الأردنيات يعزي المغرب بضحايا الزلزال

ملتقى البرلمانيات الأردنيات يعزي المغرب بضحايا الزلزال
التاريخ
9/9/2023 8:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعرب ملتقى البرلمانيات الأردنيات عن أحر التعازي وصادق المواساة للمملكة المغربية الشقيقة بضحايا الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من أمس الجمعة، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا والإصابات.
وأكد الملتقى في بيان صحفي اليوم السبت، على لسان رئيسته زينب البدول، تضامنه الكامل وتعاطفه مع المملكة المغربية، حكومةً وشعباً، في مواجهة الاثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساته لأُسر الضحايا داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
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