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ملتقى البرلمانيات الأردنيات يعزي المغرب بضحايا الزلزال

9/9/2023 8:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب ملتقى البرلمانيات الأردنيات عن أحر التعازي وصادق المواساة للمملكة المغربية الشقيقة بضحايا الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من أمس الجمعة، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا والإصابات.


وأكد الملتقى في بيان صحفي اليوم السبت، على لسان رئيسته زينب البدول، تضامنه الكامل وتعاطفه مع المملكة المغربية، حكومةً وشعباً، في مواجهة الاثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساته لأُسر الضحايا داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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