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مهيدات يفتتح فعاليات ورشة علمية حول سياسات تسعير الأدوية وحماية المستهلك

9/9/2023 8:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ورشة علمية حول سياسات تسعير الأدوية وحماية المستهلك، نظمت بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ومؤسسة إبصار للمؤتمرات والندوات.
ووجه مهيدات خلال الورشة بتمثيل وإشراك خبراء وممثلي جمعية حماية المستهلك في اللجنة الوطنية لمراجعة أسس تسعير الأدوية استمرار لنهج عمل المؤسسة في الخروج بقرارات قائمة على أساس التشاركية والتكاملية مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن برنامج تخفيض أسعار الأدوية هو برنامج عمل مستمر في المؤسسة ضمن خطة عمل للمراجعة الدورية لأسعار الأدوية وإعادة النظر فيها بشكل مستمر وبالتالي اتخاذ القرار المناسب بتخفيض أسعار الأدوية بما يضمن تعزيز الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.
وتكفل مهيدات بتبني مخرجات وتوصيات الورشة بجدية والأخذ بها في المؤسسة لغايات عرضها على اللجنة المعنية بمناقشة المسودة الأولية لتعديل أسس تسعير الأدوية لاعتماد أسس جديدة للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل الدواء في متناول الجميع ، مشيدًا بالمشاركة الحزبية الفاعلة في الورشة بحضور عدد من ممثلي اللجان الصحية في عدد من الأحزاب.
ومندوبا عن رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات قال الدكتور عبد الفتاح الكيلاني رئيس اللجنة الصحية في الجمعية أن ملف الصحة والدواء من الملفات المهمة لدى الجمعية المرتبطة بعدة أمور منها التأمين الصحي الشامل والحقوق الأساسية للمستهلك ومنها تأمين الاحتياجات الأساسية في مقدمتها الغذاء والدواء والتي يجب توفيرها ضمن قدرة المواطن الاقتصادية.
وأشار الكيلاني إلى السعي من خلال الورشة والتواجد على طاولة واحدة إلى الوصول لتوافقات تصب في مصلحة المستهلك، مثمنا قرار الدكتور مهيدات وسرعة استجابته وتعاونه المستمر.
من جهته أشار رئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتور وسيم النجمي إلى أن الأمن الدوائي يشمل توفير الدواء وبسعر منافس وبمتناول اليد وتوفير البدائل العلاجية من الصناعة المحلية ما يسهم في تخفيض سعر الدواء حسب الأسس المعتمدة لدى المؤسسة وتخفيض الفاتورة العلاجية، لافتا إلى مساهمة قطاع الصناعات الدوائية في توفير فرص عمل وتعزيز الصادرات مما يعدل الميزان التجاري لصالح الأردن.
وناقشت الجلسة الأولى من الورشة التي ترأسها عميد شؤون الطلبة في جامعة البتراء الدكتور إياد ملاح سياسات تسعير الأدوية وتضمنت عدة محاضرات منها محاضرة حول تطبيقات اقتصاديات الدواء قدمها الدكتور طارق مقطش ومحاضرة حول اقتصاديات الدواء التطبيقية ما بين النظرية والتطبيق قدمها الدكتور مهند عودة من الجامعة الهاشمية فيما قدمت عضو الهيئة الإدارية للائتلاف الصحي لحماية المريض - أمين السر الدكتورة ميساء الساكت محاضرة حول موضوع أسعار الأدوية من منظور الائتلاف الصحي لحماية المريض .
فيما تضمنت الجلسة الثانية من الورشة برئاسة الدكتورة ميرفت الصوص من كلية الصيدلة في جامعة اليرموك عدة محاضرات منها محاضرة قدمها الدكتور نمر الخطيب من جامعة الزيتونة حول نظام التسعير مقارنة بأنظمة التسعير في الدول النامية والمتقدمة ومحاضرة قدمها الدكتور عبد الفتاح الكيلاني من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حول التشريعات الناظمة للصيدلة والدواء ومدى توافقها مع حقوق المستهلك.
واختتمت الورشة بجلسة ختامية لخصت التوصيات بمشاركة كل من مديرة الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا ملكاوي، وأمين عام الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتورة حنان السبول، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الأدوية البحثية العالمية العاملة في الأردن (PhRMA LAWG) الدكتور معاذ الزغول، والدكتورة ميساء الساكت، والدكتور عبد الفتاح الكيلاني.

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