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الامن العام : وفاة مواطن سقط من أعلى منزله

9/9/2023 8:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي شخص ثلاثيني مساء اليوم السبت إثر سقوطه من اعلى منزله ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .
وقال المصدر انه قد تم إسعافه إلى مستشفى الرمثا الحكومي وما لبث أن فارق الحياة هناك ، وبوشرت التحقيقات.

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