الامن العام : وفاة مواطن سقط من أعلى منزله

الامن العام : وفاة مواطن سقط من أعلى منزله
التاريخ
9/9/2023 8:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي شخص ثلاثيني مساء اليوم السبت إثر سقوطه من اعلى منزله ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .
وقال المصدر انه قد تم إسعافه إلى مستشفى الرمثا الحكومي وما لبث أن فارق الحياة هناك ، وبوشرت التحقيقات.
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