مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب أحد أبواب الأقصى



وأفاد شهود عيان لـ "وفا " ، بأن عددا من المستوطنين أعاقوا دخول المصلين إلى "الأقصى"، وأدوا طقوسا تلمودية قرب باب المجلس.



كما فرضت سلطات الاحتلال مخالفات على مركبات المقدسيين عند بابي المغاربة والنبي داوود.

