مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب أحد أبواب الأقصى

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب أحد أبواب الأقصى
التاريخ
9/9/2023 8:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى مستوطنون، اليوم السبت، طقوسا تلمودية قرب باب المجلس، أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك.
وأفاد شهود عيان لـ "وفا " ، بأن عددا من المستوطنين أعاقوا دخول المصلين إلى "الأقصى"، وأدوا طقوسا تلمودية قرب باب المجلس.
كما فرضت سلطات الاحتلال مخالفات على مركبات المقدسيين عند بابي المغاربة والنبي داوود.
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