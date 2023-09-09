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مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب أحد أبواب الأقصى

9/9/2023 8:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى مستوطنون، اليوم السبت، طقوسا تلمودية قرب باب المجلس، أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك.


وأفاد شهود عيان لـ "وفا " ، بأن عددا من المستوطنين أعاقوا دخول المصلين إلى "الأقصى"، وأدوا طقوسا تلمودية قرب باب المجلس.


كما فرضت سلطات الاحتلال مخالفات على مركبات المقدسيين عند بابي المغاربة والنبي داوود.


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