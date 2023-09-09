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رجل عملاق يتجول في شوارع أمريكا.. شاهد كيف ظهر المارة بجانبه

9/9/2023 8:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثّق مقطع فيديو لقطات لرجل“عملاق أمريكي” وهو يسير في الشوارع.


وأظهر الفيديو الرجل يمشي في الشوارع، وبدا الفرق بين طوله وطول بقية الأشخاص بجانبه كبيرا جدا.
وبيّن مقطع الفيديو أن للعملاق الأمريكي عضلات كبيرة، مما يدل على ممارسته للرياضة.


وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

مزمز

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