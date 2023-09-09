رجل عملاق يتجول في شوارع أمريكا.. شاهد كيف ظهر المارة بجانبه
التاريخ
9/9/2023 8:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وثّق مقطع فيديو لقطات لرجل“عملاق أمريكي” وهو يسير في الشوارع.
وأظهر الفيديو الرجل يمشي في الشوارع، وبدا الفرق بين طوله وطول بقية الأشخاص بجانبه كبيرا جدا.
وبيّن مقطع الفيديو أن للعملاق الأمريكي عضلات كبيرة، مما يدل على ممارسته للرياضة.
وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
مزمز
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