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250 ألف دينار لتبديل أرضية ملعب الأمير محمد

9/9/2023 8:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مدير مدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء خالد العموش، السبت، أن مجلس محافظة الزرقاء خصص للمدينة 550 ألف دينار، باعتبارها متنفساً لسكان الزرقاء بمساحتها الإجمالية التي تبلغ 142 دونماً، مشيرا إلى تخصيص 250 ألف دينار من المبلغ لتبديل أرضية الملعب، استعداداً للعام المقبل.
وبين العموش، أن إدارة المدينة ستقوم بإجراءات الصيانة للمضمار والمرافق الخاصة بالمعلب الرئيسي للمدينة، الذي جرى عليه 66 مباراة أثناء بطولة درع الاتحاد، ويحتضن الآن بعض مباريات الدوري المحترفين.
وأشار إلى أن الاستاد الثاني (ملعب كنعان عزت) تقام عليه مباريات الأندية المحلية للمحافظة، وأن هناك توجهاً لإنشاء ملعب خماسي إضافي، لافتاً إلى أن إدارة المدينة قامت أخيرا بزراعة 100 شجرة حرجية تغطي ساحات وشوارع المدينة جميعها.
وأوضح أن جميع مرافق المدينة تعمل على الطاقة الشمسية.
العموش تحدث عن الانتهاء من عطاء لتركيب وحدات إنارة "ليد"، اشتمل على تركيب 140 وحدة ليد بقيمة 5 آلاف دينار، كما ستقوم المدينة بطرح عطاء آخر لتركيب وحدات إنارة إضافية لتغطي بعض المناطق بالمدينة، حيث إن 90% من مرافق المدينة وساحاتها مضاءة بوحدات الليد.
ولفت النظر إلى زيادة عدد الحاويات وزيادة عدد السلال الصغيرة المعلقة لتشمل جميع مرافق المدينة، بهدف الحفاظ على نظافة مرافق وشوارع وساحات المدينة والمحافظة على بيئتها الطبيعية الجميلة، كما ستقوم المدينة بزيادة عدد المقاعد والمظلات في الساحات والشوارع.
وبخصوص المشاريع المستقبلية للمدينة، تحدث عن التوجه لإنشاء ممر خاص للراغبين بممارسة رياضة الجري أو المشي، فيما تتم الآن أعمال الصيانة لقاعة الأفراح الموجودة وذلك لاستثمارها، مبيناً أن المدينة تضم صالة متعددة الأغراض وملعبا لممارسة رياضة التنس الأرضي.
وفيما يتعلق بنادي المدينة الذي يضم المسبح والنادي الرياضي (الجيم)، لفت العموش إلى طرح عطاء لصيانة دورة المياه والحمامات الخاصة بالمسبح، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة، فيما تم طرح عطاء لإنشاء مسبح مغلق مطلع العام القادم 2024، إذ من المتوقع إنجازه خلال سنتين.
وتطرق في حديثه إلى المركز الإعلامي للمدينة الذي يحتضن العديد من الفعاليات والأنشطة، فضلاً عن الساحات والمرافق العامة للمدينة التي تحتضن فعاليات صيف الأردن والاحتفالات الوطنية وغيرها من الأنشطة والمهرجانات بالمحافظة.

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