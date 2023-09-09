انطلاق فعاليات مهرجان المثلث الذهبي التاسع بالعقبة



وبدأت فعاليات المهرجان بمسيرة "القدس عربية" إنطلقت من دوار الشريف الحسين بن علي وسط مدينة العقبة إلى ساحة الثورة العربية الكبرى .

وأكد مفوض الشباب وريادة الأعمال في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي، على حرص سلطة العقبة الخاصة وسعيها الدائم لمساندة كافة الجهود لتسويق مدينة العقبة سياحياً وثقافيا.



وأشاد الكباريتي بالجهود المبذولة من كافة القائمين على هذا المهرجان السنوي الثقافي الفني الإبداعي من قبل جمعية واحة الفكر وكل من ساند وآزر إقامة هذه التظاهرة الغنية بالتجارب المعرفية الأصيلة.

