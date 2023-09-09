انطلاق فعاليات مهرجان المثلث الذهبي التاسع بالعقبة
التاريخ
9/9/2023 8:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - انطلقت في العقبة، فعاليات مهرجان المثلث الذهبي التاسع، الذي نظمته جمعية واحة الفكر والأدب، بمشاركة 50 ضيفاً من 17 دولة عربية على مدى يومين متتاليين.
وبدأت فعاليات المهرجان بمسيرة "القدس عربية" إنطلقت من دوار الشريف الحسين بن علي وسط مدينة العقبة إلى ساحة الثورة العربية الكبرى .
وأكد مفوض الشباب وريادة الأعمال في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي، على حرص سلطة العقبة الخاصة وسعيها الدائم لمساندة كافة الجهود لتسويق مدينة العقبة سياحياً وثقافيا.
وأشاد الكباريتي بالجهود المبذولة من كافة القائمين على هذا المهرجان السنوي الثقافي الفني الإبداعي من قبل جمعية واحة الفكر وكل من ساند وآزر إقامة هذه التظاهرة الغنية بالتجارب المعرفية الأصيلة.
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