فيديو- البحث عن ناجين تحت الأنقاض في المغرب

فيديو- البحث عن ناجين تحت الأنقاض في المغرب
التاريخ
9/9/2023 8:07:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل عمليات الاستمرار بالبحث عن ناجيين تحت الانقاض جراء الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب فجر اليوم .
ووجهت السلطات المغربية، دعوة عاجلة لمواطنيها من أجل التبرع بالدم لإنقاذ المصابين جراء زلزال المغرب المدمر.
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