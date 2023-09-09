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الجغبير: الصناعة الركيزة الأساسية في رفع نسبة تغطية الصادرات للمستوردات

9/9/2023 8:07:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الصناعة الوطنية هي السبب والركيزة الأساسية لما وصل إليه أداء التجارة الخارجية من نسب تغطية تاريخية هي الأعلى منذ أكثر من عقدين.


جاء ذلك تعقيباً على نتائج تقرير التجارة الخارجية للنصف الأول من العام الحالي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، التي أظهرت أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات كسرت حاجز الـ 50 % لأول مرة منذ عام 2003.


وشدد الجغبير في بيان صحفي اليوم السبت، على أن هذه النتائج دليل واضح على أداء ودور الصناعة واستمرارية تحقيقها سلسلة من النمو، إذ حققت العديد من الصناعات زيادة واضحة في صادراتها خلال آخر عقدين، بما أسهم بشكل كبير في زيادة نسبة تغطية الصادرات للواردات.


وبين أن من أبرز الصناعات التي ساهمت في تحقيق هذا المنجز التاريخي صناعة الألبسة التي حققت زيادة خلال العقدين الماضيين (2002-2022) بحوالي 1.44 مليار دينار، لتتضاعف نسبة تغطية الصادرات للمستوردات للألبسة مقارنة بين هذين العامين، ثم صناعة الذهب والمجوهرات حيث حققت صادرتها ارتفاعاً خلال نفس الفترة بقيمة 450.1 مليون ولتزداد نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لها من 17% الى 85% .

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