الجغبير: الصناعة الركيزة الأساسية في رفع نسبة تغطية الصادرات للمستوردات
التاريخ
9/9/2023 8:07:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الصناعة الوطنية هي السبب والركيزة الأساسية لما وصل إليه أداء التجارة الخارجية من نسب تغطية تاريخية هي الأعلى منذ أكثر من عقدين.
جاء ذلك تعقيباً على نتائج تقرير التجارة الخارجية للنصف الأول من العام الحالي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، التي أظهرت أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات كسرت حاجز الـ 50 % لأول مرة منذ عام 2003.
وشدد الجغبير في بيان صحفي اليوم السبت، على أن هذه النتائج دليل واضح على أداء ودور الصناعة واستمرارية تحقيقها سلسلة من النمو، إذ حققت العديد من الصناعات زيادة واضحة في صادراتها خلال آخر عقدين، بما أسهم بشكل كبير في زيادة نسبة تغطية الصادرات للواردات.
وبين أن من أبرز الصناعات التي ساهمت في تحقيق هذا المنجز التاريخي صناعة الألبسة التي حققت زيادة خلال العقدين الماضيين (2002-2022) بحوالي 1.44 مليار دينار، لتتضاعف نسبة تغطية الصادرات للمستوردات للألبسة مقارنة بين هذين العامين، ثم صناعة الذهب والمجوهرات حيث حققت صادرتها ارتفاعاً خلال نفس الفترة بقيمة 450.1 مليون ولتزداد نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لها من 17% الى 85% .
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