مجموعة العشرين: ندعم زيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة بحلول 2030
التاريخ
9/9/2023 8:07:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن قادة مجموعة العشرين المجتمعين في نيودلهي السبت إنهم سيدعمون الجهود المبذولة لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول العام 2030، متعهّدين تسريع العمل لمكافحة تغير المناخ.
وجاء في بيان أن المجموعة "ستتابع وتشجع الجهود الرامية إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة ثل3 اث مرات".
وأضاف "نحن نلتزم تسريع التدابير لمواجهة الأزمات والتحديات البيئية بما فيها تغير المناخ".
وتابع البيان: ندعو روسيا وأوكرانيا إلى ضمان النقل الفوري السلس للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من البلدين، ونرى أن "الأزمات المتتالية" تهدد النمو العالمي على المدى الطويل.
وأضاف البيان: مجموعة العشرين تتعهد "تسريع" العمل لمكافحة تغير المناخ، وتؤكد على تسهيل التمويل منخفض التكاليف للبلدان النامية.
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