

وجاء في بيان أن المجموعة "ستتابع وتشجع الجهود الرامية إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة ثل3 اث مرات".

وأضاف "نحن نلتزم تسريع التدابير لمواجهة الأزمات والتحديات البيئية بما فيها تغير المناخ".

وتابع البيان: ندعو روسيا وأوكرانيا إلى ضمان النقل الفوري السلس للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من البلدين، ونرى أن "الأزمات المتتالية" تهدد النمو العالمي على المدى الطويل.

وأضاف البيان: مجموعة العشرين تتعهد "تسريع" العمل لمكافحة تغير المناخ، وتؤكد على تسهيل التمويل منخفض التكاليف للبلدان النامية.

