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مجموعة العشرين: ندعم زيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة بحلول 2030

9/9/2023 8:07:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن قادة مجموعة العشرين المجتمعين في نيودلهي السبت إنهم سيدعمون الجهود المبذولة لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول العام 2030، متعهّدين تسريع العمل لمكافحة تغير المناخ.


وجاء في بيان أن المجموعة "ستتابع وتشجع الجهود الرامية إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة ثل3 اث مرات".
وأضاف "نحن نلتزم تسريع التدابير لمواجهة الأزمات والتحديات البيئية بما فيها تغير المناخ".
وتابع البيان: ندعو روسيا وأوكرانيا إلى ضمان النقل الفوري السلس للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من البلدين، ونرى أن "الأزمات المتتالية" تهدد النمو العالمي على المدى الطويل.
وأضاف البيان: مجموعة العشرين تتعهد "تسريع" العمل لمكافحة تغير المناخ، وتؤكد على تسهيل التمويل منخفض التكاليف للبلدان النامية.

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