الكويت تطلق حملة إغاثية عاجلة لمساعدة منكوبي الزلزال في المغرب
التاريخ
9/9/2023 8:04:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، انه تنفيذاً للتوجيهات السامية للقيادة السياسية وفي إطار الدور الانساني للبلاد، وجه وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، بإصدار تعميم لجميع الجمعيات الخيرية بإطلاق حملة إغاثة ومساعدات لمنكوبي زلزال المملكة المغربية على وجه السرعة.
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