أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، انه تنفيذاً للتوجيهات السامية للقيادة السياسية وفي إطار الدور الانساني للبلاد، وجه وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، بإصدار تعميم لجميع الجمعيات الخيرية بإطلاق حملة إغاثة ومساعدات لمنكوبي زلزال المملكة المغربية على وجه السرعة.

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