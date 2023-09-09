بـ(بهارات) في قمة العشرين.. مودي يثير الجدل

ويطلق على الهند أيضا بهارات وبهاراتا وهندوستان في اللغات الهندية، وهي أسماء تعود لما قبل الاستعمار، وتستخدم هذه الأسماء بشكل متبادل من جانب الشعب وعلى المستوى الرسمي.

وفي حين تلتزم عادة باستخدام اسم الهند في ألقاب مثل الرئيس أو رئيس الوزراء عند التواصل باللغة الإنجليزية، أشارت الرئيسة دروبادي مورمو في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى نفسها بالقول"رئيسة بهارات" في دعوة عشاء لاستقبال زعماء مجموعة العشرين، مما أثار شرارة الجدل.

وعندما أعلن مودي افتتاح القمة في نيودلهي اليوم، كانت أمامه بطاقة على الطاولة كتب عليها "بهارات"، في حين كان شعار مجموعة العشرين يحمل الاسمين، "بهارات" باللغة الهندية و"الهند" باللغة الإنجليزية، وفق "رويترز".

وقال مودي متحدثا باللغة الهندية: "بهارات ترحب بالمندوبين باعتبارها رئيسا لمجموعة العشرين".

وتستضيف نيودلهي قادة الاقتصادات الكبرى لحضور قمة مجموعة العشرين.