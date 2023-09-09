حالته حرجة.. باص مدرسة يدهس طفلا في عمان
التاريخ
9/9/2023 8:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعرض طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، للدهس من قبل باص مدرسة في منطقة الياسمين جنوبي العاصمة عمان ، وفقا لما اكده مصدر امني .
وبحسب المصدر ، تم إسعاف الطفل إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث وصفت حالته الصحية بالحرجة، فيما تم ضبط السائق من قبل الأجهزة الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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