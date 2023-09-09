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تكرار اكبر خسارة في تاريخ النشامى

9/9/2023 7:19:53 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعد أكبر خسارة تلقاها منتخب النشامى في مسيرته الكروية هي نتيجة "0-6"، وهي النتيجة التي لازمته في "3" مباريات ضمن مسافات زمنية متباعدة.

وكانت أول خسارة تلقاها المنتخب بسداسية دون رد، عام 1984، بعهد المدير الفني الانجليزي توني بانفليد، حيث جاءت الخسارة أمام مضيفه الصيني في التصفيات الآسيوية وفقا لما تداولته مواقع رياضية.

وفي عام 2012 وبعهد العراقي عدنان حمد خسر المنتخب الوطني أمام مضيفه الياباني 0-6، وذلك في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2014.

وبحسب المعلومات ، فان الخسارة الثالثة
كانت الخميس الماضي أمام مضيفه النرويجي وبنتيجة "0-6" بقيادة المغربي الحسين عموتة، في مباراة ودية دولية.

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