تكرار اكبر خسارة في تاريخ النشامى
التاريخ
9/9/2023 7:19:53 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعد أكبر خسارة تلقاها منتخب النشامى في مسيرته الكروية هي نتيجة "0-6"، وهي النتيجة التي لازمته في "3" مباريات ضمن مسافات زمنية متباعدة.
وكانت أول خسارة تلقاها المنتخب بسداسية دون رد، عام 1984، بعهد المدير الفني الانجليزي توني بانفليد، حيث جاءت الخسارة أمام مضيفه الصيني في التصفيات الآسيوية وفقا لما تداولته مواقع رياضية.
وفي عام 2012 وبعهد العراقي عدنان حمد خسر المنتخب الوطني أمام مضيفه الياباني 0-6، وذلك في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2014.
وبحسب المعلومات ، فان الخسارة الثالثة
كانت الخميس الماضي أمام مضيفه النرويجي وبنتيجة "0-6" بقيادة المغربي الحسين عموتة، في مباراة ودية دولية.
MENAFN09092023000151011027ID1107037454
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.