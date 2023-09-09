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إضافة 20 منطقة للدوائر الانتخابية للمجلس البلدي

9/9/2023 7:15:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعديل المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي.

وجاء في المرسوم:

مادة أولى
تضاف المناطق التالية إلى الدوائر الانتخابية الواردة بالمادة الأولى من المرسوم رقم 94 لسنة 2018 المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
٭ الدائرة الانتخابية الثانية:
8 - الشويخ الصناعية.
9 - المنطقة الصحية.
10 - الشويخ.
٭ الدائرة الانتخابية الخامسة:
6 - أنجفة.
٭ الدائرة الانتخابية السابعة:
13 - النهضة.
14 - غرب عبدالله المبارك.
15 - جنوب عبدالله المبارك.
٭ الدائرة الانتخابية الثامنة:
9 - العيون.
10 - النعيم.
11 - القصر.
12 - النسيم.
13 - تيماء.
14 - الواحة.
15 - مدينة جابر الأحمد.
16 - شمال غرب الصليبخات.
٭ الدائرة الانتخابية التاسعة:
12 - أبوفطيرة.
13 - المسايل.
14 - أبوالحصانية.
15 - مدينة صباح الأحمد.
16 - مدينة الخيران السكنية.

مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

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