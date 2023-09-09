إضافة 20 منطقة للدوائر الانتخابية للمجلس البلدي

وجاء في المرسوم:

مادة أولى

تضاف المناطق التالية إلى الدوائر الانتخابية الواردة بالمادة الأولى من المرسوم رقم 94 لسنة 2018 المشار إليه، وذلك على النحو التالي:

٭ الدائرة الانتخابية الثانية:

8 - الشويخ الصناعية.

9 - المنطقة الصحية.

10 - الشويخ.

٭ الدائرة الانتخابية الخامسة:

6 - أنجفة.

٭ الدائرة الانتخابية السابعة:

13 - النهضة.

14 - غرب عبدالله المبارك.

15 - جنوب عبدالله المبارك.

٭ الدائرة الانتخابية الثامنة:

9 - العيون.

10 - النعيم.

11 - القصر.

12 - النسيم.

13 - تيماء.

14 - الواحة.

15 - مدينة جابر الأحمد.

16 - شمال غرب الصليبخات.

٭ الدائرة الانتخابية التاسعة:

12 - أبوفطيرة.

13 - المسايل.

14 - أبوالحصانية.

15 - مدينة صباح الأحمد.

16 - مدينة الخيران السكنية.

مادة ثانية

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.