Saturday, 09 September 2023 02:49 GMT

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

9/9/2023 7:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حققت مديرية الأمن العام جائزة عربية جديدة في مجال التوعية، بحصولها على المركز الأول عن أفضل نشرة توعويه تثقيفية، والمركز الثالث عن أفضل فيلم توعوي في مجال الدفاع المدني، ضمن المسابقة التي نظمها مجلس وزراء الداخلية العرب.
وجاء الإعلان عن نتائج المسابقة على هامش انعقاد المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)، والذي عقد في المغرب.
وسلم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الجوائز للفائزين في المسابقة، والتي تعقد كل سنتين على مستوى أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني في الدول العربية، وجاءت هذا العام تحت عنوان الحماية المدنية (الدفاع المدني) في التعامل مع التغيرات المناخية.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN09092023000208011052ID1107037422

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث