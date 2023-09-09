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الصين تتوسع في حظر استخدام آيفون ليشمل الحكومات المحلية وشركات الدولة

9/9/2023 7:12:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت صحيفة نيكي آسيا اليوم الجمعة إن القيود التي تفرضها الصين على استخدام موظفي الحكومة المركزية هواتف آيفون المحمولة ستمتد لتشمل الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة.
وذكرت رويترز أمس الخميس أن الصين وسعت في الأسابيع الماضية نطاق القيود الحالية المتعلقة باستخدام الموظفين الحكوميين هواتف آيفون، إذ أمرت موظفي بعض هيئات الحكومة المركزية بالتوقف عن استخدام هواتفهم المحمولة التي تنتجها شركة أبل في مقرات العمل.

البيان

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