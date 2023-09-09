الحالة الصحية للفنانة سميرة سعيد عقب زلزال المغرب
التاريخ
9/9/2023 7:12:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تساءل العديد من معجبي الفنانة المغربية سميرة سعيد عن حالتها الصحية جراء الزلزال الذي ضرب المغرب فجر اليوم .
وفي اول تعليق لها شاركت الفنانة سميرة سعيد منشور بالدعاء لضحايا الزلزال عبر حسابها الخاص على انستغرام قائلة :" محزنة الصور مروعة المشاهد اللهم إحفظ بلادنا واحفظ اهلنا من كل سوء عزائي لضحايا الكارثة .. واشف كل مصاب يا رب " ، لتطمئن بذلك جمهورها انها بخير ولم تتعرض لاذى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب بلادها .
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