الحالة الصحية للفنانة سميرة سعيد عقب زلزال المغرب

وفي اول تعليق لها شاركت الفنانة سميرة سعيد منشور بالدعاء لضحايا الزلزال عبر حسابها الخاص على انستغرام قائلة :" محزنة الصور مروعة المشاهد اللهم إحفظ بلادنا واحفظ اهلنا من كل سوء عزائي لضحايا الكارثة .. واشف كل مصاب يا رب " ، لتطمئن بذلك جمهورها انها بخير ولم تتعرض لاذى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب بلادها .

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