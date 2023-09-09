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القوات المسلحة المغربية تتجه صوب بؤر الزلزال

9/9/2023 7:12:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استنفرت الهزة الأرضية التي ضربت المغرب ليلة أمس الجمعة، القوات المسلحة الملكية المغربية التي هرعت في تجاه أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت المتضررة.


وذكرت جريدة "هسبريس" المغربية، أن عددا كبيرا من آليات القوات المسلحة الملكية توجهت صباح اليوم السبت من الدار البيضاء إلى مراكش، للمساعدة في عملية البحث عن الضحايا وإنقاذ المواطنين الذين ما زالوا تحت الأنقاض.


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