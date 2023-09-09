القوات المسلحة المغربية تتجه صوب بؤر الزلزال

القوات المسلحة المغربية تتجه صوب بؤر الزلزال
التاريخ
9/9/2023 7:12:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - استنفرت الهزة الأرضية التي ضربت المغرب ليلة أمس الجمعة، القوات المسلحة الملكية المغربية التي هرعت في تجاه أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت المتضررة.
وذكرت جريدة "هسبريس" المغربية، أن عددا كبيرا من آليات القوات المسلحة الملكية توجهت صباح اليوم السبت من الدار البيضاء إلى مراكش، للمساعدة في عملية البحث عن الضحايا وإنقاذ المواطنين الذين ما زالوا تحت الأنقاض.
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