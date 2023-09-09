شاهد رعب وهروب مدعوين في حفل زفاف لحظة وقوع زلزال المغرب

وأظهر مقطع فيديو لحظة هروب المدعوين من حفل الزفاف وسط ارتفاع أصوات صراخهم عند وقوع الزلزال الذي رج أرجاء المكان. وشهدت المغرب، زلزالا قويا ضرب البلاد ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية.

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